Организаторы Евровидения потребовали от Белоруссии заменить песню

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году.

По их мнению, композиция "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит "под сомнение неполитический характер конкурса". Они тщательно изучили песню и пришли к выводу, что она не соответствует правилам конкурса, а реакция общественности на нее может "повредить репутации Евровидения.

"Мы проинформировали телеканал БТРК, который отвечает за участие Белоруссии в Евровидении, что песня — в ее нынешнем виде — не имеет права участвовать в конкурсе", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU) в Twitter.