Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:03

Итак, Армения нашла виновника своего разгромного, вернее выражаясь точнейшим в применении к поражению в карабахской войне эпитетом первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, унизительного поражения. Ереван проиграл дело всей жизни из-за Британии. Оказывается, именно величайшая королева британская Елизавета-вторая виновна во всех неудачах народа великого и древнего, это ее корона разыграла трагедию на земле воспетых Страбоном непобедимых тиграновских спарапетов. В армянских СМИ разворачивается самая настоящая антибританская истерия. История не помнит второй такой истерии в отношении страны-королевы морей со времен Махатмы Ганди.

Оказывается, это Елизавета вместе с Борисом Джонсоном на протяжении долгих десятилетий возглавляли в Армении коррупционно-казарменную систему управления клана карабахских полевых командиров, разбазаривших госказну, отравивших чувства народа, воспитанного на фатальной ненависти ко всему тюркскому. Не Кочарян, Саргсян и Хачатуров вместе взятые, а Елизавета с Джонсоном растлили проигравшую армию воровством тушенок, списанием многомиллионных военных ассигнований, бесплатным импортом железного хлама под видом грозного вооружения. Да-да, конечно же, не Пашинян, а британская КОБРА, торпедируя переговорный процесс в Минской группе, велеречиво с глупой надменностью победителя заявляла, что «Карабах – это Армения. И точка», всячески подогревая в Азербайджане естественные реваншистские настроения. Так легко перебросить ответственность с собственных правителей и обманутого ими народа на The Big Smoke – армянская победа развеялась в большом британском дыме! Не успел в Ереване стихнуть один политический скандал – «шпионское дело» представителя детской организации ООН Марин Кларк-Хаттинг, вызвавшее усмешки в элитарных разведывательных кругах, как вспыхнул новый «армянский дебош».

Марионеточно-плюшевые остатки сепаратистских сил в Ханкенди (Степанакерте) обвинили британскую компанию «HALO Trust» в шпионаже в пользу турецких спецслужб. Как стало известно из заявления досточтимого представителя президента Карабаха, раздавшегося под ухом азербайджанских войск в Шушинском нагорье, оказывается, британская благотворительная организация, осуществлявшая разминирование в Карабахе, в период правления оккупационной власти предоставила турецким спецслужбам карту заминированных территорий на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками. «Это и позволило азербайджанским войскам успешно преодолеть оборонительные заминированные участки в течение 44-дневной войны», - говорится в заявлении Бориса Авакяна. Радует одно, наконец помятые азербайджанской военной машиной тухлые армянские и сепаратистские чинуши признали силу азербайджанского оружия. Доселе в Ереване армянам внушали, что до Шуши дошли не азербайджанцы, а сирийские беженцы с ИГИЛ. И дескать, в этой военной кампании азербайджанцам помогли турецкие инструкторы. Армянская риторика меняется с каждой новой переменой во внешнеполитических пристрастиях. Вот вам и новая интерпретация освободительной войны – дошли все же азербайджанцы, но с помощью похищенных кельтами карт заминированных территорий. И снова полнейший бред! Вот уже на протяжении трех месяцев главным вопросом на переговорах вице-премьеров в Москве является требование азербайджанской стороны обнародовать карты заминированных территорий. Представители Пашиняна требуют от Баку выдать всех диверсантов и партизанов, задержанных вблизи Гадрута после окончания военных действий. Азербайджан готов освободить «армию мстителей», но требует взамен карты заминированных территорий. Где же логика?! Зачем Азербайджану требовать то, что у него есть, и не вчера, а задолго до начала боевых действий?! Зачем азербайджанскому правительству направлять бесконечные петиции и прошения правительствам великих держав с просьбой выступить посредником и обязать Ереван выдать эти карты? Ежедневно на минных полях гибнут азербайджанские военнослужащие и гражданское население, которое стремится вернуться в места своего исконного проживания. Но главное препятствие – неизведанные бесконечные минные поля. Стал бы официальный Баку обращаться к России и Западу с прошением о содействии в получении важных карт?

С другой стороны, в лучших традициях многовековой армянской благодарности армянские чиновники «отплатили добром» британской неправительственной благотворительной организации, которая около 20 лет работала над разминированием Карабаха. И вот эта благотворительность «HALO Trust» неоднократно вызывала справедливые нарекания и раздражение в Баку, что становилось мотивом для неудобных вопросов и дипломатических демаршей в отношении Лондона. Ведь Баку предупреждал известную во всем мире благотворительную британскую организацию, которая обезвредила от мин первой карабахской войны всю нагорную часть Карабаха, о циничном, разнузданно-преступном характере оккупационной власти. «HALO Trust» - авторитетная во всем мире организация, на голом энтузиазме спасала мирное население от мин и неразорвавшихся боеприпасов в Камбодже, Мозамбике, Анголе, Чечне, Косово, Афганистане… Практически во всех горячих точках эпохи постхолодной войны. Организация часто выступала в унисон с легендарной принцессой Уэльской леди Дианой в глобальных кампаниях против производства противопехотных мин. «HALO Trust» хорошо известна и в постсоветских странах, осуществляя разминирование в Украине, Грузии, России после межэтнических и межгосударственных войн. И вот некий Борька Авакян – холоп смердящий из степанакертской подворотни, похожий на растоптанный британским каблуком окурок дешевой армянской сигареты, ссылаясь на какие-то достоверные источники (!!!), заявляет на весь мир, что «HALO Trust» - разведывательная «организация действующая под прикрытием благотворительной вывески». Что называется, Господи, ты Боже мой! «Бондиана» продолжается. Но в исполнении убогой челяди. Вы только представьте себе, Борька Авакян с улицы Баграмяна из села Кармир Шука разоблачил одну из профессиональных спецслужб мира, можно сказать, многовекового монстра – британские спецслужбы.