Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф

По данным ее источников, размер взыскания превысит $975 млн, которые в 2015 году выплатила в стране американская Qualcomm.

Alibaba, по версии регуляторов, ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания "наказывает" продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах: ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользу. Как сообщает газета, власти Китая потребуют, чтобы Alibaba прекратила эту практику.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Управление по контролю за рынком КНР начало в отношении Alibaba расследования по подозрению в совершении ею действий монопольного характера.

В ноябре прошлого года должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое было неожиданно остановлено регулятором, указавшим на "изменения условий финансово-технического надзора". В СМИ обратили внимание на то, что этому предшествовало публичное выступление в октябре основателя Alibaba Джека Ма, который в своей речи процитировал председателя КНР Си Цзиньпина и критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране.