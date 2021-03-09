Wall Street Journal: Израиль атаковал не менее десяти иранских судов

Израиль за последние полтора года атаковал не менее десяти иранских судов, преимущественно, перевозивших нефть в Сирию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе и в администрации США.

По данным издания, с конца 2019 года Израиль применял оружие, в том числе подводные мины, против иранских судов в Красном море и других районах Ближнего Востока.

Израиль, как пишет WSJ, опасается, что Иран использует доходы от продажи нефти для финансирования экстремизма на Ближнем Востоке.