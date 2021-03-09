Дорожная полиция предупреждает водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям, сообщает haqqin.az.

Согласно обращению, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, которые могут произойти из-за нестабильной погоды, дождя, снега в отдельных районах, а также в Баку, Главное управление ГДП в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких торможений, использовать шины, соответствующие зимнему сезону, соблюдать дистанцию и скорость движения в соответствии с условиями, не совершать обгонов без необходимости, не совершать резких маневров.

Пешеходам же следует принимать во внимание, что приближающиеся автомобили не могут остановиться на небольшом расстоянии, и переходить дорогу только в установленных для них местах, не переходить дорогу по проезжей части.