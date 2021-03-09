В ОПЕК рассказали о будущем нефти

ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Ожидается, что он увеличится на 5,9 миллиона баррелей в сутки (до 96,27 миллиона). Это на 100 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось ранее, следует из доклада организации.

В ОПЕК ожидают, что экономическая активность начнет восстанавливаться к концу первой половины года, это поддержит отложенный спрос в туризме, путешествиях и гостиничном бизнесе. Однако организация понизила прогноз спроса на первые два квартала этого года.

В сообщении сказано, что восстановление замедляется из-за продления карантинных ограничений в некоторых странах, а также из-за высокого уровня безработицы в США. Однако в ОПЕК отметили, что рост спроса на сырье в этом году не сможет компенсировать его дефицит в прошлом, потому что страны продолжат частично сохранять ограничения на передвижение в ближайшем будущем.