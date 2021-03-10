В Международный женский день шествие группы женщин-активистов «8 Марш - за наши права» в Баку вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Через день после акции один из активистов обменялся сообщениями с Гюльнарой Мехтиевой, Бахтияром Гаджиевым и другими активистами, которые входят в ближайшее окружение активистки Нармин Шахмарзаде.

Эта переписка, а также личная интимная переписка блогера Бахтияра Гаджиева и психолога Нармин Шахмарзаде была опубликована и стала предметом широкого обсуждения в социальных сетях. В тайной переписке Бахтияр и Нармин обсуждали интимные подробности своей предстоящей встречи. В переписке есть и голосовые сообщения Бахтияра Гаджиева.

Как сообщает haqqin.az, участники этой переписки назвали опубликованные материалы монтажом и заявили, что обратились в правоохранительные органы.

В ответ на запрос СМИ в пресс-службе МВД сообщили, что гражданин Бахтияр Гаджиев обратился в службу 102 министерства по данному факту: «Его обращение направлено в 27-й отдел Управления полиции Ясамальского района. Бахтияр Гаджиев был приглашен в отдел полиции и дал показания. В настоящее время расследование продолжается».