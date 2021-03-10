Суд не сжалился над братьями Байрамовыми, которые убили и сожгли Адама Абдуллаева

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор по делу Хаяла и Тугая Байрамовых, обвиняемых в убийстве и грабеже. Согласно решению суда, апелляция была отклонена, а приговор обвиняемым оставлен в силе.

Инцидент произошел 23 ноября 2019 года в Наримановском районе Баку. Жители Гянджи братья Тугай (1986 г.р.) и Хаял (1991 г.р.) Байрамовы зверски убили 56-летнего жителя Нахчывана Адама Абдуллаева.

Братья, заранее подготовившиеся к совершению преступления, вооружились кухонным ножом и куском железной трубы. Дождавшись на улице Джейхуна Гаджибейли, 9 Адама Абдуллаева, они оглушили его ударом по голове тупым предметом, а затем нанесли несколько ударов ножом в разные части тела. После забрали у него мобильный телефон, портмоне с 1000 манатами и банковской картой. Доставив тело Абдуллаева на пустырь на улице Нуреддина Сулейманова, 1, что в Наримановском районе, братья двумя ударами добили жертву, а после этого, облив горючей жидкостью, сожгли тело, чтобы скрыть следы преступления.

Подсудимый Тугай Байрамов в своих показаниях заявил, что Адам оскорбил его во время произошедшего между ними за несколько дней до инцидента конфликта. Он сказал своему брату Хаялу, что есть человек, оскорбивший их отца, и что он должен быть за это наказан.

Суд признал Тугая и Хаяла Байрамовых виновными по статьям 120.2.1, 120 2.4 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью и разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 181.3.3 (грабеж с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).