Госдеп разочарован освобождением армянского террориста

«Соединенные Штаты всегда считали безопасность дипломатов приоритетным вопросом и выступали за максимально жесткое наказание причастных к подобным преступлениям. Мы выступаем против условных освобождений. Угроза в адрес дипломата - это не только серьезное преступление, но и угроза дипломатии в целом», - говорится в письменном заявлении госсекретаря, которое цити рует Anadolu.

Госсекретарь США Энтони Блинкен глубоко разочарован решением суда об условном освобождении армянского террориста Хампинга Сасуняна, убившего в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана.

Блинкен вновь выразил соболезнования родным и близким убитого турецкого дипломата и Министерству иностранных дел Турции.

Ранее МИД Турции решительно осудил решение Верховного суда Лос-Анджелеса об условном освобождении армянского убийцы Кемаля Арыкана.

Член армянской террористической организации «Борцы за справедливость в вопросе «геноцида армян» (ESAK) Хампиг Сасунян, приговоренный к пожизненному заключению без права на обжалование, содержался в тюрьме «Сан-Квентин» штата Калифорния. По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом.

Хампиг Сасунян и его сообщник Крикор Салиба 28 января 1982 года застрелили турецкого дипломата в его машине в Лос-Анджелесе. Сасунян был приговорен судом к пожизненному заключению. Сбежавший Салиба был убит в том же году в ходе конфликта в Ливане.