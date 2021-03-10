СOVID-19 в Армении: резкий рост числа заражений

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 177 104, сообщает в пятницу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

11 марта таких случаев было 176 286. Число выявленных случаев заражения за сутки – 818.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 243 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 835 (1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 165 718. На лечении находятся 7 308 человек.