Первый провал вакцины Pfizer: привитые санитары в Израиле заболели!
В Израиле в больнице «Шиба» четверо санитаров одного отделения заболели коронавирусом, хотя были вакцинированы двумя дозами. Благодаря этому они переносят болезнь легко и бессимптомно. Об этом стало известно в четверг, 11 марта, пишет израильское издание Vesti.co.il.
Согласно информации, помимо санитаров в отделении подтверждено заражение еще одного работника, который получил пока одну дозу вакцины.
Судя по предварительной информации, все они заразились от женщины, сопровождавшей пациента больницы. Позже выяснилось, что заражена не только она, но и сам пациент и его брат.
Все пациенты отделения, где это произошло, отправлены в карантин – за исключением тех, кто был привит двумя дозами. Они от карантина освобождены.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Израиля, из почти 4 миллионов вакцинированных двумя дозами у 4 711 подтверждено заражение коронавирусом.
Отметим, масштабная кампания по вакцинации населения препаратом от компании Pfizer-BioNTech в Израиле началась 20 декабря.