Первый провал вакцины Pfizer: привитые санитары в Израиле заболели!

Согласно информации, помимо санитаров в отделении подтверждено заражение еще одного работника, который получил пока одну дозу вакцины.

В Израиле в больнице «Шиба» четверо санитаров одного отделения заболели коронавирусом, хотя были вакцинированы двумя дозами. Благодаря этому они переносят болезнь легко и бессимптомно. Об этом стало известно в четверг, 11 марта, пишет израильское издание Vesti.co.il.

Судя по предварительной информации, все они заразились от женщины, сопровождавшей пациента больницы. Позже выяснилось, что заражена не только она, но и сам пациент и его брат.

Все пациенты отделения, где это произошло, отправлены в карантин – за исключением тех, кто был привит двумя дозами. Они от карантина освобождены.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Израиля, из почти 4 миллионов вакцинированных двумя дозами у 4 711 подтверждено заражение коронавирусом.

Отметим, масштабная кампания по вакцинации населения препаратом от компании Pfizer-BioNTech в Израиле началась 20 декабря.