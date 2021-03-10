Еще шесть месторождений золота введет в эксплуатацию AzerGold

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В закрытом акционерном обществе AzerGold состоялась встреча с представителями акционерного общества Eti Bakır, дочерней компании одной из крупнейших частных компаний Турции Cengiz Holding. На встрече был отмечен высокий уровень дружественных и братских отношений между двумя странами, наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в экономической сфере, особенно в горнодобывающем секторе.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов дал подробную информацию о деятельности общества, рассказал о проектах, реализуемых с целью развития горнодобывающего сектора. Председатель правления отметил, что в течение 2021-2027 годов ЗАО AzerGold планирует ввести в эксплуатацию еще шесть месторождений золота, включая сульфидную фазу золоторудного месторождения «Човдар», а также одно полиметаллическое и четыре месторождения медных руд. Далее председатель правления акционерного общества Eti Bakır Шереф Ченгиз дал подробную информацию о возглавляемой им компании, рассказал о лидирующей позиции компании в меднодобывающей и металлургической промышленности Турции и региона.