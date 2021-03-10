Еще шесть месторождений золота введет в эксплуатацию AzerGold
В закрытом акционерном обществе AzerGold состоялась встреча с представителями акционерного общества Eti Bakır, дочерней компании одной из крупнейших частных компаний Турции Cengiz Holding.
На встрече был отмечен высокий уровень дружественных и братских отношений между двумя странами, наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в экономической сфере, особенно в горнодобывающем секторе.
Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов дал подробную информацию о деятельности общества, рассказал о проектах, реализуемых с целью развития горнодобывающего сектора.
Председатель правления отметил, что в течение 2021-2027 годов ЗАО AzerGold планирует ввести в эксплуатацию еще шесть месторождений золота, включая сульфидную фазу золоторудного месторождения «Човдар», а также одно полиметаллическое и четыре месторождения медных руд.
Далее председатель правления акционерного общества Eti Bakır Шереф Ченгиз дал подробную информацию о возглавляемой им компании, рассказал о лидирующей позиции компании в меднодобывающей и металлургической промышленности Турции и региона.
Ченгиз отметил, что соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и акционерным обществом Eti Bakır, подписанное в прошлом месяце в Анкаре в рамках турецко-азербайджанского бизнес-форума, внесет важный вклад в партнерство в горнодобывающем секторе. Турецкий гость заявил о готовности поддержать разработку медных месторождений и развитие металлургической промышленности.
Закир Ибрагимов отметил, что Карабахский регион, освобожденный в результате победы нашей армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, обладает большим экономическим потенциалом, и имеющиеся ресурсы открывают широкие возможности для двустороннего сотрудничества в горнодобывающем секторе. Председатель правления отметил, что AzerGold как государственная компания всегда готова сотрудничать с турецкими компаниями в этой сфере.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам изучения передовых технологий, применяемых в горнодобывающей сфере, геологоразведочных работ.