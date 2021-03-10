Чавушоглу о возобновлении контактов Турции и Египта

Восстановление разорванных в 2013 году турецко-египетских отношений потребует определенного времени, однако ни Анкара, ни Каир не выдвигают в этом вопросе каких-либо предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu и телеканалу TRT.

«Анкара поддерживает связи с Египтом в сфере разведки и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы наладили контакты на дипломатическом уровне», - сказал Чавушоглу, подчеркнув, что ни Египет, ни Турция не выдвинули по сегодняшний день каких-либо предварительных условий для нормализации отношений.

«Связи были разорваны много лет назад, невозможно наладить отношения за один день, как будто ничего и не было. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого. Конечно же, после стольких лет есть и некая проблема доверия. Это нормально для обеих сторон. В этой связи в рамках конкретной стратегии, дорожной карты продолжаются встречи», - сказал турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что ранее много раз пересекался с главой МИД Египта Самехом Шукри на различных международных площадках. Он напомнил, что последняя встреча состоялась два года назад в Нью-Йорке.