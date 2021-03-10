Царукян выдвинул ультиматум Пашиняну по выборам

Ряд депутатов фракции «Процветающая Армения» заявили, что в партии пока не обсуждался вопрос встречи Гагик Царукян – Никол Пашинян в связи с проведением внеочередных выборов, и пока не известно, состоится эта встреча или нет. Об этом сообщает газета «Грапарак».

Между тем, по сведениям издания, Царукян выдвинул ультиматум Пашиняну: если согласен пойти на выборы в мае-июне, то их встреча может быть организована в субботу, если нет, то может считать, что мосты для диалога сожжены.

«Примечательно, что в последние дни мы получаем сообщения о том, что власти направляют своих посланников к различным «приносящим голоса» авторитетам и пытаются понять, кто и в каком размере может поддержать власти. Пашинян проводит «инвентаризацию», чтобы понять, что ответить Гагику Царукяну. А Царукян сегодня ответит на вопросы группы журналистов и огласит свое решение», — пишет газета.