Армения начинает широкомасштабные военные учения

Согласно плану подготовки ВС Армении на первое полугодие 2021 года, с 16 по 20 марта во всех операционных направлениях ВС Армении будут проведены совместные тактические и тактико-специальные учения с участием подразделений общевойсковых войск, родов войск и специальных войск, сообщает «Новости Армении».

Согласно информации, учения проводятся с целью проверки боеспособности войск, возможности управления оперативным звеном и способности действовать быстро в сложившейся ситуации; уточнения вопросов взаимодействия штатных, приданных и вспомогательных сил и средств; проведения тренировки подразделений и управления огнем с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, как боевых, так и небоевых стрельб.

В тактических и тактико-специальных учениях примут участие около 7,5 тысячи военнослужащих, около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств противовоздушной обороны.

Для поддержки тактических действий войск к учениям будут привлечены средства воздушной атаки (авиация).