Синоптики: завтра осадки в Баку прекратятся

Завтра днем в Баку и на Апшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается, северо-западный ветер перейдет в северо-восточный, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Апшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Осадки в районах Азербайджана днем постепенно прекратятся, временами ожидается туман, ветер восточный.

Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, на высокогорных территориях 12-15, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.