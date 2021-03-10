Спецпредставитель Евросоюза на переговорах с Закиром Гасановым

Согласно сообщению, на встрече министр обороны подчеркнул, что Отечественная война, начавшаяся контрнаступательной операцией, завершилась славной победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и наши земли были освобождены от оккупации.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с находящейся в Азербайджане делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этмо сообщает пресс-служба Минобороны.

Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской армией, министр отметил, что боевой опыт нашей армии, приобретенный во время 44-дневной войны, изучается армиями многих стран мира и международными военными экспертами.

Строго осудив регулярные обстрелы вооруженными силами Армении Гянджи, Барды, Тертера и других населенных пунктов, а также целенаправленное убийство мирного населения Азербайджана во время войны, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность должной оценки этому вопросу и принятия соответствующих мер международным сообществом против лиц, совершивших эти деяния.

Отметив, что решение Азербайджаном нагорно-карабахского конфликта, длившегося около 30 лет, путем освобождения оккупированных территорий будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа, З.Гасанов также проинформировал гостя о мероприятиях, проводимых Азербайджанской армией на освобожденных территориях в поствоенный период.

В свою очередь, Т.Клаар, отметив, что внимательно следил за всеми вооруженными столкновениями между Арменией и Азербайджаном, в частности, за войной, которая произошла осенью прошлого года, подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа. Он также отметил, что Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении. Выразив соболезнования семьям военнослужащих и мирных жителей, ставших шехидами в Отечественной войне, Т.Клаар отметил, что Азербайджанская армия накопила значительный опыт в этой войне.

Стороны обсудили новую ситуацию, сложившуюся в регионе, поствоенные условия, ряд других вопросов.