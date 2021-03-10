Мария Захарова: "Азербайджан и Армения демонстрируют конструктивный настрой"

Баку и Ереван демонстрируют конструктивный настрой в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы (РФ, Азербайджан, Армения) по Нагорному Карабах у. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрирует и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - сказала дипломат.

Захарова напомнила, что ее главная задача заключается в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе. "Мы рассчитываем, что такая же нацеленность на позитив и поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиапространстве Азербайджана и Армении", - добавила дипломат.