«Приобретя практические знания и навыки в Бакинском транспортном агентстве и подведомственных структурах, наши волонтеры, участвующие в различных социальных акциях и проектах, сделали успешные шаги в своей профессиональной деятельности», - говорится в сообщении.

36 волонтеров, успешно завершивших программу "Волонтеры-транспортники", были награждены сертификатами и подарками. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Бакинского транспортного агентства.

По итогам прошлого года 3 волонтера были обеспечены работой, 2 волонтера участвовали в Отечественной войне, 15 человек были награждены сертификатами за деятельность в период пандемии.

Еще четыре волонтера были выбраны «Волонтерами года». В то же время 30 волонтеров в настоящее время продолжают активную деятельность.

«Мы верим, что наши волонтеры поддержат работу, проводимую в направлении превращения Баку в более доступный, безопасный и мобильный город, и будут просвещать окружающих», - говорится в сообщении.