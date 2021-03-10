В Баку задержан наркодилер

Сотрудники Сабаильского управления по борьбе с наркотиками и 8-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия против наркодилера. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан Эльгюн Гасанов, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у него было обнаружено два пакета с наркотиками, а в его доме найден героин весом более двух килограммов.

По факту проводится расследование.