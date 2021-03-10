Парализовано движение на дороге Баку - Шемаха видео
Сильный снег, выпавший в ночь с 11 на 12 марта, затруднил движение транспорта на некоторых участках магистрали Баку - Шемаха, сообщают местные СМИ.
В результате образовались дорожные заторы.
Сильный снег, выпавший в ночь с 11 на 12 марта, затруднил движение транспорта на некоторых участках магистрали Баку - Шемаха, сообщают местные СМИ.
В результате образовались дорожные заторы.
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