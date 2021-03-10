Парализовано движение на дороге Баку - Шемаха видео

Сильный снег, выпавший в ночь с 11 на 12 марта, затруднил движение транспорта на некоторых участках магистрали Баку - Шемаха, сообщают местные СМИ.

В результате образовались дорожные заторы.