Инфицированных коронавирусом задержали на улицах Баку

Сотрудники полиции задержали в общественных местах Баку двух инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, жители Баку - 59-летняя К.Ахундова и 32-летний И.Гулиев, которым было предписано лечение на дому, нарушив самоизоляцию, покинули места своего проживания.

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительные беседы и вернули их домой, а также проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении К.Ахундовой возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана. Расследование в отношении другого гражданина продолжается.