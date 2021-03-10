Из Германии депортируют девять азербайджанцев

В минувшем году принято решение о депортации девяти обратившихся для получения убежища в Германии граждан Азербайджана.

По информации немецких СМИ, 9 человек обратились в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в федеральной земле Бавария для получения статуса беженцев, однако их обращение не было удовлетворено.

В отношении этих лиц было принято решение о добровольном выезде из страны, однако граждане Азербайджана обратились в суд. Судебный процесс затянулся из-за коронавирусной пандемии, заключительное заседание состоялось в прошлом месяце.

Суд Мюнхена постановил депортировать граждан Азербайджана из страны. После суда они были доставлены в место временного содержания депортируемых в городе Деггендорф.