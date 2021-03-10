Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:55

Разочарованные новым раскладом геополитических сил на Южном Кавказе и разгромным поражением Армении во второй карабахской войне, изменившим соотношение сил в регионе, армянские политики вновь, как и 35 лет назад, на заре горбачевской перестройки, обратили свой взор за океан. Путеводной звездой малой Армении все еще остается условная историческая родина – большая армянская диаспора. Некоторое время назад в армянских СМИ было опубликовано публичное письмо известного армянского миллионера в России Рубена Варданяна, который с упреком обратился к ведущим лидерам диаспоры с крамольным вопросом: а чем же готовы пожертвовать вы ради возрождения Армении? Готовы ли вы переехать в Ереван, посвятив себя и свое богатство для процветания страны, которую называете смыслом своего бренного существования на земле? В ответ на риторические вопросы Варданяна последовал пустой звук. Затем политическая игра. И проект резолюции антиазербайджанского содержания, направленный в Палату представителей Конгресса США. Вывод на поверхности, Варданяну долго анализировать нет надобности – пресловутый и доисторический армянский вопрос по-прежнему остается средством для геополитических манипуляций.

Авторами резолюции против Азербайджана являются лидеры и активисты так называемой проармянской группы в Конгрессе – платные наймиты диаспоры. За исполнение заказа взялись конгрессмены Адам Шифф, Джеки Спейер, Фрэнк Пэллон, Гус Билиракис и Дэвид Валадао. Наймиты пытаются сколотить солидную группу конгрессменов и сенаторов для поддержки проекта резолюции с требованием об освобождении свыше 200 диверсантов, захваченных азербайджанской армией спустя несколько недель после подписания Арменией акта о капитуляции и окончания войны. Проект резолюции направлен на поддержку правительства Пашиняна, которое, дескать, выполнила все пункты трехстороннего соглашения президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении. И одновременно осуждает Азербайджан, который удерживает сотни диверсантов под заключением. Диаспоральная инициатива одной интерпретацией ситуации вокруг диверсантов не ограничивается. Хотя конгрессмены могли бы задаться вопросом судьбы исчезнувших в период первой карабахской войны 4 тысяч граждан Азербайджана! Что стало с этими людьми: убили либо приговорили к вечному рабскому труду? Конгрессмены озадачены лишь судьбой диверсантов, причем диверсантов армянской этнической принадлежности. Конгрессмены пошли дальше, расписав «героические подвиги исламских боевиков» во время войны. А также мнимое участие Турции в боевых действиях. В своем дилетантском проекте глашатаи демократии призывают Госдеп начать переговоры с Азербайджаном по освобождению диверсантов и включить в процесс канувшую в Лету Минскую группу ОБСЕ. Администрация Байдена и Госдеп пока не реагируют на активные попытки проармянских конгрессменов добиться консенсуса демократов и республиканцев вокруг проекта резолюции. Видимо, американская исполнительная власть заняла позицию молчаливого стороннего наблюдателя, что еще больше окрыляет и вдохновляет группу конгрессменов. Безусловно, резкая категоричная позиция Госдепа либо Белого Дома расставила бы точки над «i» в этом значимом для Азербайджана проблематичном вопросе. Поскольку речь идет не столько об освобождении диверсантов, сколько о политической оценке законодательного органа ведущей мировой державы итогов второй карабахской войны. Если конгрессменам при молчаливом одобрении Белого Дома и Госдепа все же удастся протащить резолюцию, заручившись поддержкой большинства конгрессменов, то во взаимоотношениях Азербайджана с США возникнут новые коллизии, что чревато пересмотром стратегических партнерских отношений. Пострадают общие интересы США с Азербайджаном, и в первую очередь экономические. О чем, видимо, догадываются в соответствующих кабинетах Госдепа. Азербайджан расценит это политическое действо, которое обернется политической драмой, как попытку подрыва сложившейся после подписания трехстороннего соглашения от 10 ноября региональной системы безопасности.

Пострадают интересы не только Азербайджана, принятие резолюции нанесет большой урон и по политическим силам в Армении, выступающим за перезарядку отношений с Азербайджаном и за строительство архитектуры нового безопасного региона. Вне всяких сомнений, принятие разжигающей новые межэтнические отношения резолюции придаст импульс всплеску воинственных и реваншистских настроений в Армении, что сделает неизбежным наступление новой карабахской войны, которая обернется более трагическими последствиями для армянского народа. Разжигая новый виток конфликта, США противопоставляют себя России, выступившей гарантом прочного и долгосрочного мира. Таким образом, если Конгресс все же вознамерится принять резолюцию антиазербайджанского содержания, то и правительство Азербайджана сделает для себя соответствующие выводы. Ведь на протяжении карабахского конфликта, за 30 лет военного противостояния, будь то правительство США либо Конгресс так и не выступили с заявлением или резолюцией, осуждающих агрессивно-оккупационный характер Армении на международно признанных территориях Азербайджана. Хотя США не подвергали сомнению целостность и суверенное право Азербайджана над Карабахом.