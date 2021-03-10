Эмираты создают в Израиле инвестфонд на $10 миллиардов

Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании фонда на сумму в $10 млрд для стратегических инвестиций в Израиле. Об этом сообщила эмиратская газета Gulf News, отмечая, что решение о таком шаге - следствие звонка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наследному принцу Абу-Даби и заместителю верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайану.

Инвестиционный фонд предназначен как для эмиратских инвестиций в Израиле, так и для совместных с Израилем инвестиций в различных секторах, включая энергетику, промышленное производство, водоснабжение, космические исследования, здравоохранение и агропромышленный комплекс. Эти средства призваны поддерживать инициативы по развитию и поощрению экономического сотрудничества двух стран. Фонд будет формироваться за счет как государственных, так и частных средств, передает ТАСС.