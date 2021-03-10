Путин созвал Совбез

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на Ближнем Востоке.

"Давайте пообсуждаем сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу", - сказал глава России на совещании, о котором сообщает сайт Кремля.

"Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе", - добавил Путин. "Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира, у нас там и интересов много, много друзей, партнеров, - напомнил он. - Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас".

По словам Путина, с докладами на эту тему на совещании выступают глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны России Сергей Шойгу.