Очередной инновационный продукт от Unibank и Mastercard

Впервые в Азербайджане Unibank и Mastercard предлагают бесконтактную оплату часами Garmin с помощью карт Mastercard. Для этого надо просто войти в приложение часов Garmin на своем мобильном телефоне, добавить карту Mastercard от Unibank. Последовательность процесса можно узнать из этого видео ( https://youtu.be/lQZErF7ImxI ).

«Мы гордимся тем, что внедряем в Азербайджане инновационные технологии в рамках проекта «Безналичный Азербайджан». Все эти проекты безусловно доставляют большие удобства нашим клиентам и в то же время развивают экономику за счет увеличения объема электронных платежей. Мы продолжаем сдерживать свое обещание, развивая такие проекты», - сказал Эрдем Чакар, менеджер MasterCard в Азербайджане.

Исполнительный директор КБ Unibank Игорь Окаев отметил, что Unibank постоянно способствует увеличению безналичных расчетов в стране: «Цифровизация наших продуктов и услуг - один из основных приоритетов Unibank на ближайшие годы. Мы выделяемся на рынке большим количеством цифровых услуг. Главной целью недавней миграции банковских карт в свой Процессинговый центр Unibank было предоставление широких возможностей и дополнительного преимущества для пользователей пластиковых карт нашего банка».

Недавно Unibank стал победителем в номинации «Банк - лидер по безналичным расчетам платежными картами». Премия была вручена Центральным банком Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана по итогам 2020 года.

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