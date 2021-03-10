Минтруда о росте минимальной заработной платы

В условиях последовательных социальных реформ в Азербайджане наблюдается неуклонный рост минимальной заработной платы. В частности, в результате проведенных в 2019 году реформ минимальная заработная плата увеличилась почти вдвое, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Эти повышения позволили добиться значительного прогресса за последние три года, чтобы обеспечить соответствие отношения чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной заработной плате в Азербайджане к международным стандартам.

Показатели соотношения в 2018 году составили 26,5%, а в 2019 году - 33,3%. В 2020 году соотношение чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной заработной плате увеличилось до 38%. Таким образом, в 2018-2020 годах этот показатель увеличился на 11,5%.

Коэффициент чистой минимальной заработной платы к чистой среднемесячной заработной плате вырос с 11,5% за последние три года до 38%.