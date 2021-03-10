Спецпредставитель Евросоюза на переговорах с министром Байрамовым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 12 марта со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе азербайджанского МИД, министр проинформировал спецпредставителя ЕС о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года, в том числе о попытках Армении отправить своих военных на территорию Азербайджана, отказе предоставить азербайджанской стороне карты заминированных территорий, что представляет прямую угрозу для жизни людей.

Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессах строительства и восстановления в регионе.