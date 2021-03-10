Наиля Аббасова, специально для haqqin.az 15:51

11 марта исполняется ровно год с тех пор, как в Азербайджане началась трансляция телеуроков. Данный проект уже зарекомендовал себя как очень удачный, поэтому было принято решение продолжить телеуроки до конца учебного года. С чего все началось После того как в начале марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, жизнь миллионов людей кардинально изменилась. Коронавирус стал диктовать свои правила, заставив полностью пересмотреть приоритеты во всех сферах, в том числе и в сфере образования.

После закрытия всех образовательных учреждений в стране появилась необходимость срочно адаптироваться к новым условиям для обеспечения непрерывности образования. Одним из первых важных решений было проведение в стране телеуроков. По словам директора Центра профессионального развития работников образования Института образования и координатора проекта Назакет Мехтиевой, запуская телевизионные уроки Минобразования, в первую очередь, опиралось на тот факт, что в отличии от компьютеров и интернета телевизоры есть в каждом доме. Таким образом, были созданы необходимые условия для привлечения к образованию одновременно 1,6 миллиона учеников средних школ: «Конечно, есть и свои минусы, к примеру приходится сокращать темы уроков, чтобы уместиться в эфирное время. Также ограничена интерактивность, во время телеуроков отсутствует обратная связь от учеников. Ученикам приходится связываться со своими учителями отдельно. Однако это никак не уменьшает значимость телеуроков, так как аналога в непрерывности образования в условиях пандемии с охватом на всю страну - нет».

Как проводятся телеуроки На протяжении года, в течении пяти рабочих дней на канале «Культура» при поддержке Министерства образования для всех классов как азербайджанского, так и русского секторов проводится трансляция уроков по всем основным предметам в телепередаче «Время урока». Во время телевещания, представлены краткое описание и инструкции по предметам урока. За год (март 2020 - март 2021 года), в общей сложности было проведено 7613 телеуроков, в которых приняли участие около 200 высококвалифицированных учителей из разных школ. Наряду со школьными уроками, с 15 сентября по сегодняшний день было проведено также 185 телеуроков в рамках профессионального образования. Также телеуроки проводятся для дошколят и в рамках проектов STEAM и «Цифровые навыки». А с 9 февраля 2021 года началась трансляция телеуроков для учеников с нарушением слуха. К процессу привлечены квалифицированные сурдопедагоги из спецшкол для детей с ограниченными возможностями. (Сурдопедагогика — раздел специальной педагогики, которая занимается воспитанием и обучением детей и взрослых с нарушениями слуха - ред.). В течении месяца в эфир вышло 12 телеуроков.

Для тех учеников, кто не смог вовремя посмотреть телеуроки, или хочет пересмотреть их повторно, они размещены на электронном портале Минобразования www.video.edu.az и на страницах ведомства в Facebook и Youtube». Как отметила координатор проекта, им удалось достичь поставленных целей: «Ученики проекта с интересом смотрят телеуроки. Об этом говорят положительные отзывы их и их родителей, приходящие нам на электронный адрес. Некоторые ученики даже посылают фотографии своих поделок и домашних заданий, некоторые же задают интересующие их вопросы, на которые получают оперативные ответы со стороны наших учителей». Трудности во время съемок «По началу, нам приходилось сталкиваться со множеством трудностей, так как это наш первый подобный опыт. Никто не ожидал, что случится пандемия и придется в одночасье перестраиваться под новые стандарты. Времени было очень мало, необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить ученикам доступ к образованию. Во время записей телеуроков возникали технические проблемы, трудности при отборе учителей. Некоторые учителя волновались при виде камеры, некоторым было непривычно вести урок в пустом классе и приходилось перезаписывать уроки по несколько раз. Однако сегодня, в течении годовой практики, многие проблемы удалось оставить позади», - заявила Н.Мехтиева.

Высокая оценка активных учителей Стоит подчеркнуть и тот факт, что среди учителей преподающих телеуроки есть те, которые находятся на пенсии. Учителя-волонтеры Нушаба Мамедова и Гита Вейсейская несмотря на условия карантина проявив инициативу выразили желание участвовать в программе «Время урока» и обучать учеников в качестве волонтеров, аргументировав свое желание своим призванием. Их инициатива не осталась незамеченной и ко Дню солидарности азербайджанцев мира, министр образования Эмин Амруллаев наградил этих учителей «Почетными грамотами», высоко оценив их активность и желание делиться своими знаниями и опытом, обучая как молодых учителей, так и учеников, несмотря на их выход на пенсию.