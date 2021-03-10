Минздрав Азербайджана одобрил российскую вакцину Sputnik V

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской вакцины Sputnik V, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Данная вакцина зарегистрирована уже в более 50 странах и продемонстрировала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день только в России препаратом Sputnik V привиты свыше 6 миллионов человек.

В настоящее время продолжаются переговоры по организации доставки этой вакцины в Азербайджан.