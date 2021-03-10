Руководство STP встретилось с сотрудниками, участвовавшими в Отечественной войне

Военнослужащие, проходившие службу в период войны, поделились воспоминаниями о своем боевом пути. Каждому сотруднику за мужество, проявленное как на работе, так и на фронте была оказана материальная поддержка.

Было отмечено, что компания поддерживала сотрудников, участвовавших в боевых действиях, навещала их семьи, выделяла материальную помощь. Руководство и коллектив компании постоянно рядом с теми, кто был на фронте. STP не жалеет усилий для их физического и морального восстановления и возвращения к трудовой деятельности.

Коллектив Сумгаитского технологического парка осознает ответственность, возложенную на него в послевоенный период, и готов участвовать в реконструкции Карабаха, превращении его городов в самые благоустроенные, современные на Кавказе.

Напомним, что с начала Второй Карабахской войны Сумгаитский технологический парк регулярно оказывал помощь как нашей армии, так и гражданскому населению, пострадавшему от войны. STP и впредь будет поддерживать государство и работать на благо граждан.