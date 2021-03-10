Италия вводит жесткий карантин

В течение трех праздничных дней, согласно декрету, в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами "красной" зоны. На практике это означает запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.

Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, следует из текста декрета, принятого в пятницу на заседании Совета министров страны, передает РИА Новости.

"Цветовое" разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности действует в стране с ноября. Со следующего понедельника все регионы, остававшиеся в "желтой" категории, становятся "оранжевыми". "Красные" и "оранжевые" зоны закрывают музеи и предприятия общественного питания за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Кроме того, в регионах с красным кодом запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. Таким образом, единственным регионом с минимальными ограничениями станет Сардиния, которая с начала марта перешла в "белую" зону.

За ужесточение существующих мер на этой неделе выступили эксперты научно-технического комитета при правительстве страны. Специалисты обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса, прежде всего британского, который ответственен более чем за половину случаев заражения. Кроме того, новый рост эпидемиологической кривой привел к увеличению нагрузки на отделения интенсивной терапии. Подсчитано, что в половине регионов страны свыше 30% палат неотложной помощи занимают именно пациенты с COVID-19.

На всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок.