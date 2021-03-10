Самый большой в этом году астероид приближается к Земле

Причина необычайно быстрого сближения астероида кроется в его сильно наклоненной и вытянутой околосолнечной орбите. Эта орбита то приближает астероид ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уводит его вдвое дальше, чем Марс. Он совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней.

Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычно высокой скоростью — около 124000 километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов.

На официальном сайте NASA сообщается, что 21 марта астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в 2021 году.

"Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде", — приводятся в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA слова главного научного сотрудника Лэнса Беннера.

Несмотря на то, что астероид 2001 FO32 отнесен к категории "потенциально опасных", угрозы его столкновения с Землей нет. Ближайшее расстояние до него будет примерно 5,25 раза больше расстояния от Земли до Луны.

"Мы очень хорошо знаем орбитальный путь FO32 2001 года вокруг Солнца, поскольку он был обнаружен 20 лет назад и с тех пор мы его отслеживаем, — говорит Пол Чодас (Paul Chodas), директор Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS). — Нет никаких шансов, что астероид приблизится к Земле ближе, чем на 1,25 миллиона миль".

После прохода мимо Земли 2001 FO32 продолжит свое одинокое путешествие, не приближаясь так близко к нашей планете до 2052 года, когда он пройдет примерно на семи лунных расстояниях, или 2,8 миллиона километров.

По оценкам ученых, 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим так близко к нашей планете в 2021 году. Последним заметным сближением крупного астероида было сближение 1998 OR2, произошедшее 29 апреля 2020 года. 2001 FO32 несколько меньше, чем 1998 OR2, но он будет в три раза ближе к Земле.

Астрономы надеются во время сближения получить более точное представление о размере и альбедо астероида, а также попробовать выяснить что-то о его составе с помощью инфракрасного телескопа IRTF NASA, расположенного на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.

"Мы попытаемся заняться геологией с помощью телескопа", — сказал Вишну Редди (Vishnu Reddy), доцент Лаборатории луны и планет Аризонского университета в Тусоне.

Когда солнечный свет попадает на поверхность астероида, минералы в горных породах поглощают волны одних длин, а отражают другие. Изучая спектр света, отражающегося от поверхности, астрономы могут измерить химические "отпечатки пальцев" минералов на поверхности астероида.

"Мы собираемся использовать IRTF, чтобы получить инфракрасный спектр, — продолжает Редди. — Как только мы его узнаем, мы сможем провести сравнение с метеоритами, чтобы выяснить, какие минералы содержит 2001 FO32".

Более 95 процентов околоземных астероидов размером 2001 FO32 или больше уже обнаружены, отслежены и каталогизированы. Ни один из крупных астероидов в каталоге не имеет никаких шансов столкнуться с Землей в течение следующего столетия, отмечают эксперты NASA.