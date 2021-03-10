Обнаружены оставленные врагом оружие и боеприпасы фото
На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, было обнаружено 2 противотанковых ракетных комплекса «СПГ-9», 11 противопехотных ракетных комплексов различных марок, 2 гранатомета, 78 гранатометных снарядов, 6 магазинов к автоматам и 330 патронов.