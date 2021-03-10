Во встрече приняли участие генеральный директор компании “Azpetrol” Джейхун Мамедов, сотрудники коллектива, состоящего из более чем 200 человек, участвовавшие в боях за освобождение азербайджанских земель, и другие представители компании.

Произнося вступительную речь, Джейхун Мамедов поприветствовал участников войны и поблагодарил их за проявленные мужество и отвагу. Все собравшиеся почтили память героев, погибших во имя Родины, минутой молчания.

На встрече было отмечено, что великая победа, одержанная азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Отечественной войне, имеет важное значение в истории нашей независимости. Также было подчеркнуто, что работники компании Azpetrol, как и весь азербайджанский народ, внесли свой вклад в достижение этой великой победы.

На мероприятии компания вручила участникам войны благодарственные письма и денежные премии. Также Azpetrol начала выделять долгосрочное пособие в размере 300 AZN семьям погибших сотрудников.