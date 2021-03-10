Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл рекордно упал после скандального интервью

Как показывают результаты исследования, о положительном отношении к принцу Гарри заявили 45% респондентов, о негативном – 48%. По данным компании, 2 марта его рейтинг составлял 53%. Кроме того, число британцев, которые относятся к принцу Гарри негативно, впервые превысило число тех, у кого он пользуется признанием.

Рейтинг британского принца Гарри и его супруги Меган среди жителей Великобритании рекордно упал после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствует исследование компании YouGov, которое проводилось 10-11 марта, участие в нем приняли 1664 респондента.

К герцогине Сассекской Меган британцы также стали относиться хуже. Как показывают данные исследования, только три человека из десяти (31%) оценивают ее положительно, большинство же опрошенных – 58% – отрицательно. В начале месяца о положительном отношении к супруге принца Гарри заявляли 39% респондентов.

В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

Британская королевская семья спустя лишь двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.