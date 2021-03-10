Haqqin.az обнародовал данные о своей прибыли… И призвал другие СМИ показать свои доходы

Редакция haqqin.az выступает за повышение прозрачности доходов в Азербайджане и искренне поддерживает новый реформаторский курс азербайджанского правительства. Вопреки сложившимся стереотипам относительно безальтернативности дотационности средств массовой информации, haqqin.az считает, что в условиях сложившейся в Азербайджане бизнес-среды и развития рыночных отношений, а также формирования рекламного рынка СМИ обладают всеми ресурсами для развития бизнес-деятельности.

Редакция haqqin.az обнародовала свои доходы за прошлый год. Доходы от рекламы и пиар-услуг сайта haqqin.az составили около 800 тысяч манатов. А чистая прибыль от рекламы и пиар-услуг – 400 000 манатов. За год haqqin.az заплатил налоги (включая НДС) на сумму 165 тысяч манатов.

Вышеуказанные цифры наглядно свидетельствует об ошибочности доводов относительно отсутствия рекламного рынка в Азербайджане. Конечно же, наша прибыль могла быть значительно больше. Однако главное для нас – своевременно и оперативно доставлять населению наши информацию, корреспонденции, комментарии и аналитику… Творчество занимает больше места и уносит больше сил.

Мы отчитались перед главным судьей – нашим читателем!

Успехов всем нам в новом году!