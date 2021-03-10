Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины. Об этом говорится в соответствующих документах, опубликованных Советом ЕС на официальном сайте, пишет «Лента.ру».

Санкции против тех, кого считают ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», касаются 177 граждан и 48 юридических лиц. Это заморозка их заграничных счетов и блокировка доступа к различным экономическим ресурсам ЕС. Эти ограничительные меры в очередной раз сохранили действие, теперь — до 15 сентября 2021 года.

Совет ЕС напоминает, что не признает присоединения Крыма к России. Санкции по этому поводу против россиян введены в марте 2014 года.