О прекращении подачи газа предупредят SMS-уведомлением

Производственное объединение «Азеригаз» в случае прекращения подачи газа по какой-либо причине планирует направлять абонентам информацию об этом в форме SMS-уведомления. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Согласно информации, в настоящее время в соответствующих структурах объединения ведутся работы по программированию в этом направлении. Наличие временного перерыва в подаче газа необходимо для проведения работ по устранению утечек газа, аварий, проведения ремонтно-строительных работ, подключения к сети новых населенных пунктов, новостроек и в других случаях. Для более оперативного информирования абонентов принято решение заблаговременно отправлять SMS-уведомления. Этот процесс в качестве пилотного проекта на начальном этапе будет реализован в 12 административных районах города Баку и Апшеронского полуострова. Затем его планируется реализовать и в регионах.

Отметим, что отправка SMS-уведомлений о приостановке подачи газа начнется в течение ближайших 10 дней.