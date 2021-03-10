В частности, это нерегулируемость пешеходного перехода на пересечении улиц Хагвердиева и Захида Халилова, препятствия транспортному потоку из-за высокой интенсивности движения, а также отсутствие возможности прямого сообщения северной и южной частей улиц Захида Халилова и Ахмеда Джамиля.

Бакинское транспортное агентство, поставившее перед собой цель создания в Баку благоприятных транспортных условий как для пешеходов, так и для водителей, осуществило очередной важный проект. Так, специалистами агентства были проведены фундаментальные исследования на улицах Абдуррахим бека Хагвердиева, Захида Халилова, Ахмеда Джамиля, Гасана Меджидова в Ясамальском районе и выявлен ряд проблем.

Кроме того, отмечены нерегулируемость пересечения улиц Захида Халилова и Ахмеда Джамиля с улицей Гасана Меджидова и частые дорожно-транспортные происшествия из-за того, что пересекающиеся дороги имеют одинаковый характер и увеличилась интенсивность движения транспортных средств.

Также на улице Захида Халилова в связи с расположением университета, института, школы, жилых зданий и несоответствия этому дороги возникают пробки.

В целях устранения указанных проблем на основе проекта, подготовленного Бакинским транспортным агентством, были осуществлены следующие меры:

светофорные объекты установлены на пересечении улицы Абдуррахим Бека Хагвердиева с улицами Захида Халилова и Ахмеда Джамиля, а также на пересечении улицы Гасана Меджидова с улицами Захида Халилова и Ахмеда Джамиля;

из-за задержек движения транспорта и увеличения риска дорожно-транспортных происшествий на улице Абдуррахим бека Хагвердиева был отменен разворот;

движение по улице Захида Халилова (часть от улицы Бахтияра Вагабзаде до улицы Абдуррахим бека Хагвердиева) организовано в одностороннем порядке.

В результате проведенных изменений в этом районе устранены транспортные пробки, обеспечена очередность движения на перекрестках, обеспечены комфорт и безопасность пешеходов и транспортных средств, а также соединены северная и южная части улиц Ахмеда Джамиля и Захида Халилова.