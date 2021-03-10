Госпитализирован президент Армении
Президент Армении Армен Саркисян экстренно госпитализирован с проблемами сердца. В медцентре ему проводят операцию по стентированию, сообщают армянские СМИ.
«Президента Армении Армена Саркисяна перевели в медицинский центр «Астхик». По нашим сведениям, у него возникли проблемы с сердцем, и его сейчас стентируют. Мы попытались уточнить информацию в администрации президента, но безрезультно. Однако наш источник в больнице заявил, что президент действительно был госпитализирован», — пишет газета «Грапарак».