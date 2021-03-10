Запасы газа в Европе истощились

Запасы газа в подземных хранилищах в Европе истощились из-за аномальных холодов. По данным Gas Infrastructure Europe, они снизились до 33 процентов — минимального уровня за последние два года, сообщает газета «Ведомости».

Меньше топлива в хранилищах было только в 2018 году, когда они были заполнены на 18 процентов.

Отбор газа из ПХГ традиционно продолжается до конца марта — начала апреля, так что запасы продолжат снижаться, указал ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Подземные газовые хранилища начали пустеть в феврале после того, как в Европу пришел холодный фронт, который прозвали «Зверь с Востока 2».