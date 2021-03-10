Скоро стартует новое соревнование для отбора команды по PUBG MOBILE – самой популярной и самой скачиваемой игре в истории Азербайджана.

В марафоне примут участие более 128 команд. В финал турнира, организованного Gaming League Azerbaijan, попадут 16 команд. Gaming League Azerbaijan подпишет профессиональный контракт с членами команды-победителя.

Турнир будет проведен совместно с GMT ESPORTS. Команде-победителю будет предложено подписать контракт с GMT ESPORTS. Соревнование начнется 14 апреля и завершится 5 мая. Всего в турнире ожидается более 500 участников.

Instagram: gmt.gg

Игра PUBG Mobile развивает командную игру и стратегическое мышление. PUBG Mobile не только учит основам ведения боевых действий, но и учит пользователей, как правильно управлять ресурсами. В игре есть определенный временной лимит, который заставляет игрока тратить свое время с пользой.

YouTube: Gaming League Azerbaijan

Instagram: glahub

Организаторы соревнования: Gaming League Azerbaijan, Федерация киберспорта Азербайджана, Министерство оборонной промышленности Азербайджана, Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Министерство транспорта, связи и высоких технологий.