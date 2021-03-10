Турция может купить 50 миллионов китайских вакцин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле заявил, что Турция получит вторую крупную партию вакцин от коронавируса из Китая.

«Если будет достигнута соответствующая договоренность, то Турция получит еще 50 миллионов доз вакцины китайского производства», - сказал турецкий президент.

Глава турецкого государства заметил, что реализация соглашения по первой партии вакцины все еще не завершена.

Есть также договоренности с Германией и Россией. «Переговоры с российской стороной продолжаются», - сообщил Эрдоган.