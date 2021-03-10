Танкисты Отдельной общевойсковой армии Нахчывана демонстрируют профессионализм во время занятий, проводимых в дневных и ночных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основное внимание в ходе занятий с танковыми подразделениями Отдельной общевойсковой армии уделяется повышению навыков личного состава по поражению целей на поле боя при управлении бронетанковой техникой в условиях труднопроходимой местности.

В учебных центрах экипажи отрабатывают навыки вождения и стрельбы, преодолевают на бронетехнике естественные и искусственные препятствия на местности, выполняют различные маневры и стрельбы.

Согласно плану, на тренировках, организованных в ночное время в условиях сложной местности и ограниченной видимости, экипажи выполняют практические задачи по стрельбе из современной танковой техники, преодолевая минные поля и различные препятствия.