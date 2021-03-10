США планируют кампанию против российского «Спутника»

США и их союзники на фоне роста спроса на российскую вакцину "Спутник V" планируют развернуть масштабную информационную кампанию по дискредитации российских разработок от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Кремле.

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", - отметил он.

Он также подчеркнул, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

"На Западе признание нашей вакцины этими странами уже вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", - сказал собеседник ТАСС.

В ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы "Спутника V" для проведения исследований. В феврале российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение в стране.