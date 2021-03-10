В Турции создают уникальный фрегат

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TF-4500 – однокорпусный корабль, предназначенный для выполнения задач противовоздушной войны при сильном волнении моря. Корабль оснащен газовой турбиной и дизельной силовой установкой. Впервые проект был представлен на международной оборонной выставке IDEF 2017 в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Футуристический вид фрегата – не дизайнерская прихоть, обтекаемые линии корабля должны снизить его заметность для радаров противника. TF-4500 будет первым фрегатом в мире, предназначенным для задач ПВО-ПРО, но выполненным с применением стелс-технологий. Максимальная скорость фрегата будет составлять 32 узла (± 60 километров в час), дальность - 7000 морских миль при скорости 18 узлов. Задачи, для которых предназначен TF-4500: - миссии противовоздушной обороны; - операция против наземных целей; - воздушное и наземное наблюдение и морской контроль, включая вертолетные операции; - подводные военные операции обороны; - поражение надводных и воздушных целей; - мониторинг за исключительной экономической зоной (ИЭЗ).