Турецкая делегация ознакомилась с работой Института пищевой безопасности

Представители турецкого министерства просмотрели лаборатории, работающие в институте, чтобы ознакомиться и изучить принцип работы. Они были проинформированы о деятельности лабораторий, сотрудничестве с международными организациями, материально-технической базе, а также о методах проверки безопасности пищевых продуктов, экспертизе и исследовательских услугах.