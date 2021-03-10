Турецкая делегация ознакомилась с работой Института пищевой безопасности
В Азербайджанском институте пищевой безопасности (АИПБ) состоялась встреча с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.
Состоялся обмен мнениями с турецкими гостями, была обсуждена деятельность института.
Представители турецкого министерства просмотрели лаборатории, работающие в институте, чтобы ознакомиться и изучить принцип работы. Они были проинформированы о деятельности лабораторий, сотрудничестве с международными организациями, материально-технической базе, а также о методах проверки безопасности пищевых продуктов, экспертизе и исследовательских услугах.
Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества и направлений для обмена опытом в области ветеринарии. Обсуждались перспективы развития совместного сотрудничества для обеспечения более эффективной организации продовольственной безопасности.