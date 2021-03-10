Как сообщает пресс-служба ГПС, выступивший на организованном по этому случаю мероприятии заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев подчеркнул, что в результате операции "Железный кулак" под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была обеспечена территориальная целостность страны, положен конец оккупация территорий Азербайджана, включая 132 км государственной границы с Ираном и 500 км государственной границы с Арменией, что в течение почти 30 лет представляло серьезную угрозу нашей национальной безопасности.

В Зангиланском районе Азербайджана на государственной границе с Арменией состоялось открытие новой воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана - пограничной комендатуры.

На мероприятии было особо отмечено, что с первых дней боевых действий азербайджанские пограничники освободили значительную территорию от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией.

За счет модернизации самолетов Ан-2 в беспилотные летательные аппараты, их применения в рамках специального боевого приема по выявлению средств противовоздушной обороны противника, а также благодаря профессиональному использованию таких БПЛА, как Harop, "Гузгун" и Hermes, были нейтрализованы средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, ракетные системы, танки, боевые бронемашины и другая техника, командные пункты и большое количество живой силы противника.

В завершение мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе.